https://ria.ru/20260323/zarplata-2082313514.html
Названа средняя зарплата строителя в России
Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T10:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e72db2fbe5d295f8226b6b72704d137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_697892ad9d8f2382bbf7be1b9190cb25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: средняя зарплата строителя в России превысила 115 тысяч рублей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тысячи рублей, что на 16% выше показателя 2024 года, следует из анализа вакансий платформы hh.ru, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли по итогам 2025 года составила 116 600 рублей, что на 16% выше уровня 2024 года (100 700 рублей). Это отражает рост спроса на квалифицированные кадры и повышение ценности специалистов для работодателей", - сказано в исследовании.
Сейчас зарплатная вилка в отрасли колеблется от 78,3 тысячи до 212,6 тысячи рублей. Наибольшее количество вакансий в 2025 году было открыто для разнорабочих, электромонтажников, сварщиков и прорабов.
Согласно данным исследования, в строительной отрасли растет востребованность цифровых навыков, что отражает процесс цифровизации этой сферы.