Золотой запас ЦБ сократился до минимума с марта 2022 года
03:54 23.03.2026 (обновлено: 12:50 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/zapas-2082310877.html
Золотой запас ЦБ сократился до минимума с марта 2022 года
Золотой запас ЦБ сократился до минимума с марта 2022 года - РИА Новости, 23.03.2026
Золотой запас ЦБ сократился до минимума с марта 2022 года
Золотые резервы ЦБ России в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора. РИА Новости, 23.03.2026
экономика
россия
германия
сша
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20260314/jakutija-2080717941.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075140797_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e7dc44abbec0ef06560e0428f0bb77b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Германия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотой запас ЦБ сократился до минимума с марта 2022 года

РИА Новости: золотой запас ЦБ РФ сократился до 74,3 миллиона тройских унций

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Золотые резервы ЦБ России в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора.
Золотой запас сокращается второй месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале — еще на 200 тысяч. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,3 миллиона тройских унций золота — минимум с марта 2022 года (74,1 миллиона).
Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года (более ранних аналогичных данных нет).
Несмотря на снижение запаса, Россия остается пятой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии и Франции.
Россыпь золота - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Якутии шесть компаний подали заявки на торги за россыпь золота
14 марта, 21:35
 
ЭкономикаРоссияГерманияСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
