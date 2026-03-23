Захарова рассказала о феминизме в дипломатии

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отстаивание прав женщин в дипломатии и мировой политике превратилось в то, что эти самые женщины предпочитают унизительно говорить о мужчинах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,
«
"И вот вместо здорового отстаивания своих прав, если они нарушаются, все это превращается в извращенный феминизм... И само явление, на мой взгляд, позорное. Когда проводятся конференции, на которых уничижительно говорят о мужчинах, не о том, какой вклад женщины могут внести дополнительно в свою работу", - сказала Захарова в интервью изданию aif.ru.
Как отметила дипломат, самое ужасное заключается в том, что именно "апологеты" такого подхода, такие как экс-министр иностранных дел Германии и ныне председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, представляют наибольший позор. Те "ляпы", которые они допускают, являются чудовищными и говорят об отсутствии знаний, политической культуры, дипломатических навыков, вообще принципов понимания дипломатии.