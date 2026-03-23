Андрей Воробьев сообщил о запуске нового участка трассы ЮЛА в Подмосковье

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Московской области ввели в эксплуатацию новый участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), который проходит от поселка Октябрьского до Егорьевского шоссе. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул значимость этого проекта для жителей всего региона.

На данном отрезке организовано бессветофорное движение, что значительно улучшит транспортную доступность для населенных пунктов Люберецкого и Раменского районов, включая Томилино, Красково и Малаховку.

"Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города", – сообщил Воробьев.

Новый участок протяженностью 5километров включает в себя несколько путепроводов и мостов, что позволяет сократить время в пути и разгрузить прилегающие дороги. Например, теперь добраться из поселка Мирногодо Люберец можно всего за 14 минут вместо прежних 35–40. В ближайшие две недели планируется открытие съезда с трассы М-5 "Урал".

"Что касается эффекта от ввода, то неделю назад, чтобы попасть из поселка Мирного в эту часть Люберец, нужно было потратить 35–40 минут – с объездом через МКАД. Сегодня этот участок можно проехать за 14 минут", – добавил гендиректор "Лыткаринской платной дороги" Алексей Сотников.