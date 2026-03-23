Туристам рассказали, что нужно учитывать при поездке в Японию

ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Представитель японской туристической компании Сергей Обращёв рассказал РИА Новости, чего стоит опасаться и что учитывать при поездке в Японию, которая стала одним из самых популярных направлений среди российских туристов.

"Как правило, наши туристы не воспринимают солнце как угрозу. Между тем, даже зимой в Японии очень сильное солнечное излучение. Обгореть можно и весной, и осенью, не говоря уже о летнем отдыхе. Причем это происходит за короткое время и часто незаметно для самого человека. Боль и сам ожог может проявиться позже. Летом же дело может дойти до скорой", - сказал Обращёв.

Если говорить об опасностях в живой природе, то до мест обитания медведей турист, как правило не доходит – это достаточно глухие и удаленные районы, а вот что касается обезьян, то их можно повстречать и там, где бывают туристы.

"Мы привыкли считать их милыми и безобидными, а между тем это достаточно опасное животное, особенно если оно настроено агрессивно или увидело в руках у человека лакомый кусок. Опасность в море представляют медузы. Мы привыкли, что если медуза ужалит, то это болезненно, но скоро пройдет. Но стоит помнить, что есть такие медузы, соприкосновение с которыми может привести к тяжелым последствиям, вплоть до госпитализации и даже смерти", - предупредил представитель турфирмы.

Он отметил также, что всегда нужно быть внимательным к предупреждениям местных властей и гидов. Пренебрежение этими правилами может обернуться бедой.

"Нередки случаи, например, когда в тайфун иностранные туристы отправляются к морю поснимать ради интереса, несмотря на призывы властей не подходить к морю. Иногда это заканчивается трагически. Если вы видите надпись, что купаться запрещено, не стоит искушать судьбу – значит, на это есть веские причины", - сказал Обращёв.

Он предупредил также о японской специфике, которую стоит учитывать, чтобы не попасть впросак: например, в горячих источниках принято сначала принять душ, и только после этого заходить в источник. Также в Японии до сих пор сохраняются непривычные обычаи – туриста могут попросить снять обувь и пройти дальше в носках в храме, в больнице и даже в ресторане.