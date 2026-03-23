Япония направит около $5,3 миллиарда на сдерживание цен на бензин - РИА Новости, 23.03.2026
04:26 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/yaponiya-2082311673.html
Япония направит около $5,3 миллиарда на сдерживание цен на бензин
Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на... РИА Новости, 23.03.2026
Япония направит около $5,3 миллиарда на сдерживание цен на бензин

Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 23 мар — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на бензин и другие виды топлива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
Власти уже с прошлой недели применяют экстренные меры, предусматривающие субсидии нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на топливо. Тем не менее в конце прошлой недели средняя цена бензина Аи-95 по стране достигла рекордных 190,8 иены (1,2 доллара) за литр, однако благодаря субсидиям власти рассчитывают удержать её на уровне около 170 иен. Аналогичные меры распространяются на дизельное топливо, мазут и керосин.
Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги
21 марта, 05:26
Власти Японии призвали избегать панических закупок туалетной бумаги
21 марта, 05:26
Ожидается, что решение о выделении средств может быть утверждено на заседании правительства во вторник, 24 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Япония могла бы помочь искать мины в Ормузском проливе, считает Бессент
19 марта, 16:20
Япония могла бы помочь искать мины в Ормузском проливе, считает Бессент
19 марта, 16:20
 
