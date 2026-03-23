Япония направит около $5,3 миллиарда на сдерживание цен на бензин

ТОКИО, 23 мар — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение направить около 800 миллиардов иен (около 5,3 миллиарда долларов) из резервного фонда на меры по сдерживанию роста цен на бензин и другие виды топлива на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.
Власти уже с прошлой недели применяют экстренные меры, предусматривающие субсидии нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на топливо. Тем не менее в конце прошлой недели средняя цена бензина Аи-95 по стране достигла рекордных 190,8 иены (1,2 доллара) за литр, однако благодаря субсидиям власти рассчитывают удержать её на уровне около 170 иен. Аналогичные меры распространяются на дизельное топливо, мазут и керосин.
Ожидается, что решение о выделении средств может быть утверждено на заседании правительства во вторник, 24 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.