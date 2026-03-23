Япония направит около $5,3 миллиарда на сдерживание цен на бензин

Власти уже с прошлой недели применяют экстренные меры, предусматривающие субсидии нефтяным компаниям, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на топливо. Тем не менее в конце прошлой недели средняя цена бензина Аи-95 по стране достигла рекордных 190,8 иены (1,2 доллара) за литр, однако благодаря субсидиям власти рассчитывают удержать её на уровне около 170 иен. Аналогичные меры распространяются на дизельное топливо, мазут и керосин.