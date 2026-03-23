В городе Буча в Киевской области погремели взрывы

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Два взрыва прогремели возле жилого дома в городе Буча в Киевской области, ранены двое полицейских, сообщили в понедельник в Киевской областной военной администрации.

В ведомстве отметили, что на месте работают полицейские, взрывотехники, спасатели. В полиции на своей странице в соцсети Facebook* подтвердили, что работают "на месте теракта" в Буче. При этом о пострадавших не сообщили.