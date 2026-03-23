Россиянам рассказали о переносе выходного дня на 31 декабря

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Последний день 2026 года будет выходным благодаря тому, что на 31 декабря был перенесен выходной день с воскресенья 4 января, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Она отметила, что переносы выходных дней позволяют добавить дополнительные дни отдыха для граждан. Это в свою очередь благоприятно влияет на всех работающих. Такой перенос утвержден в постановлении правительства от 24 сентября 2025 года.

"Если немного вернуться в историю, то 31 декабря не всегда был выходным днём и очень часто был сокращенным всего на 1 час. В этот день многие брали отпуска за свой счет либо отпуск на один день, что влияло на сумму заработной платы, а также бонус, который могли бы получить по итогам года", - добавила эксперт.