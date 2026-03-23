Россиянам рассказали о переносе выходного дня на 31 декабря
2026-03-23T02:36:00+03:00
юлия коваленко
высшая школа экономики (вшэ)
рэу имени г. в. плеханова
Общество, Москва, Юлия Коваленко, Высшая школа экономики (ВШЭ), РЭУ имени Г. В. Плеханова
РИА Новости: выходной с 4 января перенесли на 31 декабря 2026 года
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Последний день 2026 года будет выходным благодаря тому, что на 31 декабря был перенесен выходной день с воскресенья 4 января, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
"Выходной с субботы 3 января 2026 года переносится на 9 января 2026 года, а вот с воскресенья 4 января выходной день перенесен на 31 декабря 2026 года", - сказала Коваленко
Она отметила, что переносы выходных дней позволяют добавить дополнительные дни отдыха для граждан. Это в свою очередь благоприятно влияет на всех работающих. Такой перенос утвержден в постановлении правительства от 24 сентября 2025 года.
"Если немного вернуться в историю, то 31 декабря не всегда был выходным днём и очень часто был сокращенным всего на 1 час. В этот день многие брали отпуска за свой счет либо отпуск на один день, что влияло на сумму заработной платы, а также бонус, который могли бы получить по итогам года", - добавила эксперт.