Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/vybory-2082304473.html
Премьер Словении заявил о победе его партии на парламентских выборах
в мире
словения
янез янша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_29839ff80d47d57d69595ea1ed7a460e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5934b65e4086faf3e019102712d01458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© iStock.com / BelusВид на Любляну
Вид на Любляну. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Премьер Словении и лидер правящего движения "Свобода" (GS) Роберт Голоб заявил о победе его партии на парламентских выборах, но отметил, что переговоры о будущей правящей коалиции будут нелегкими, передает Словенское агентство печати (STA).
По данным избиркома, правящая GS лидирует на выборах в государственное собрание (парламент) Словении с 28,58 % голосов, а Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши отстает с 28,10% по результатам подсчета 99,73% голосов. Это дает GS 29 мандатов из 80, а SDS - 28 мандатов.
"Переговоры о правящей коалиции будут жесткими... Есть только одна вещь, о которой "Свобода" не будет вести переговоров, это суверенитет Словении. Мы не позволим иностранцам править", - приводит агентство слова Голоба в штабе его политсилы.
Председатель правительства Словении назвал ночь выборов напряженной и поблагодарил избирателей за победу, сказав, что они "отдали свой голос за демократию".
Глава крупнейшей оппозиционной SDS Янша ранее заявил, что из-за малой разницы в предварительных результатах парламентских выборов будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности правления.
По предварительным данным, порог в 4% преодолевают еще пять партий и два мандата получат представители венгерского и итальянского нацменьшинств.
В миреСловенияЯнез Янша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала