Премьер Словении заявил о победе его партии на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Премьер Словении и лидер правящего движения "Свобода" (GS) Роберт Голоб заявил о победе его партии на парламентских выборах, но отметил, что переговоры о будущей правящей коалиции будут нелегкими, передает Словенское агентство печати (STA).

По данным избиркома, правящая GS лидирует на выборах в государственное собрание (парламент) Словении с 28,58 % голосов, а Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши отстает с 28,10% по результатам подсчета 99,73% голосов. Это дает GS 29 мандатов из 80, а SDS - 28 мандатов.

"Переговоры о правящей коалиции будут жесткими... Есть только одна вещь, о которой "Свобода" не будет вести переговоров, это суверенитет Словении. Мы не позволим иностранцам править", - приводит агентство слова Голоба в штабе его политсилы.

Председатель правительства Словении назвал ночь выборов напряженной и поблагодарил избирателей за победу, сказав, что они "отдали свой голос за демократию".

Глава крупнейшей оппозиционной SDS Янша ранее заявил, что из-за малой разницы в предварительных результатах парламентских выборов будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности правления.