США перебросили в Румынию шестой самолет-заправщик, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2026
11:17 23.03.2026
США перебросили в Румынию шестой самолет-заправщик, пишут СМИ
Adevarul: ВВС США перебросили в Румынию шестой самолет-заправщик Stratotanker

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы США перебросили на авиабазу под Бухарестом шестой самолет-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker для поддержки операций союзников в Черноморском регионе, сообщает румынское издание Adevărul ("Правда").
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
"Шестой самолет Boeing KC-135 Stratotanker ВВС США приземлился в воскресенье на 90-й базе транспортной авиации в Отопени. Самолет прибыл прямым рейсом с базы в Меридиане, штат Миссисипи. Прибытие дополнительного заправщика усиливает возможности авиационной группировки НАТО по патрулированию восточного фланга альянса", — сообщает Adevărul.
Ранее президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что временное размещение на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации происходит в рамках стратегического партнерства с США для поддержки операций, в том числе на Ближнем Востоке.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности".
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
