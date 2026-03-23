Рейтинг@Mail.ru
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/vuchich-2082318766.html
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты - РИА Новости, 23.03.2026
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T07:42:00+03:00
2026-03-23T07:42:00+03:00
в мире
сербия
оаэ
ближний восток
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg
https://ria.ru/20260322/oae-2082251017.html
https://ria.ru/20260322/oae-2082204144.html
сербия
оаэ
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f62947a7227ddec6548d8d0a6fbaab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, оаэ, ближний восток, александр вучич
В мире, Сербия, ОАЭ, Ближний Восток, Александр Вучич
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты

Вучич в воскресение прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения на Эмираты.
"Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах. В моменты, когда Ближний Восток столкнулся с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности далеко превзошли границы региона, важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
ОАЭ за сутки перехватили четыре баллистические ракеты и 25 дронов
22 марта, 15:17
Президент Сербии отметил, что его визит был публично неанонсированным, а разговор - многочасовым.
Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ гражданами Сербии прибыл в Белград 3 марта, затем вывоз граждан продолжился.
Президент Сербии Александр Вучич 1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке.
Вучич 28 февраля обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Нефтяные танкеры
Взрыв произошел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ
22 марта, 03:38
 
В миреСербияОАЭБлижний ВостокАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала