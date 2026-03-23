Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты - РИА Новости, 23.03.2026
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения...
2026-03-23T07:42:00+03:00
2026-03-23T07:42:00+03:00
2026-03-23T07:42:00+03:00
сербия
оаэ
ближний восток
в мире, сербия, оаэ, ближний восток, александр вучич
В мире, Сербия, ОАЭ, Ближний Восток, Александр Вучич
Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
Вучич в воскресение прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения на Эмираты.
"Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах. В моменты, когда Ближний Восток столкнулся с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности далеко превзошли границы региона, важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
Президент Сербии отметил, что его визит был публично неанонсированным, а разговор - многочасовым.
Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ гражданами Сербии прибыл в Белград 3 марта, затем вывоз граждан продолжился.
Президент Сербии Александр Вучич 1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке.
Вучич 28 февраля обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.