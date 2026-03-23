Вучич неожиданно прилетел в ОАЭ и осудил нападения на Эмираты

БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич неожиданно прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и осудил нападения на Эмираты.

"Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах. В моменты, когда Ближний Восток столкнулся с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности далеко превзошли границы региона, важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

Президент Сербии отметил, что его визит был публично неанонсированным, а разговор - многочасовым.

Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ гражданами Сербии прибыл в Белград 3 марта, затем вывоз граждан продолжился.

Президент Сербии Александр Вучич 1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке.

Вучич 28 февраля обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.