В Запорожской области мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ

«

"Поступила информация о варварском обстреле со стороны киевского режима. В результате удара по поселку городского типа Михайловка Михайловского муниципального округа повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшие - женщина 1955 года рождения", - написал Балицкий в Telegram-канале.