В Харьковской области пропали переведенные в штурмовики операторы БПЛА ВСУ

"Первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов, где пропало без вести", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что родственники украинских операторов БПЛА пытаются добиться от командования бригады хоть какой-то официальной информации о военнослужащих. Командование 159-й отдельной мотострелковой бригады дает разные ответы в отношении судьбы одного и того же человека, например: перевод к новому месту службы или заключение под стражу за употребление алкоголя.