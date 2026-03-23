09:39 23.03.2026 (обновлено: 09:44 23.03.2026)
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 110 беспилотниками 10 округов Белгородской области, три человека обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов и зафиксированы атаки 112 БПЛА, из них 54 сбиты и подавлены над регионом. За это время различные повреждения выявлены в 25 частных домах, четырех коммерческих и трех социальных объектах, трех предприятиях, на одном инфраструктурном объекте и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском округе … совершены атаки 13 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. Вчера в больницу обратились фельдшер и водитель скорой медицинской помощи. Они получили баротравмы и ушибы в результате детонации FPV-дрона в посёлке Октябрьский 20 марта. Один мужчина продолжает лечение в городской больнице №2 города Белгорода, другой — амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Валуйский и Корочанский округа атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты, над Борисовским и Новооскольским округами сбиты 6 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 53 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
По Прохоровскому и Ракитянскому округам произведены атаки 6 беспилотниками, 2 из которых сбиты, в Шебекинском округе по городу Шебекино и трем сёлам нанесены удары 25 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
