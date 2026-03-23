ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА за сутки

Он добавил, что Валуйский и Корочанский округа атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты, над Борисовским и Новооскольским округами сбиты 6 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 53 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.