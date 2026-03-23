Операторов БПЛА ВСУ отправили в штурмовики

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Командование 159-й бригады ВСУ пополняет штурмовые отряды операторами дронов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов , где "пропало без вести", — рассказал собеседник агентства.