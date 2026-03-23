https://ria.ru/20260323/vsu-2082312761.html
ВСУ остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области
Операторы ударных БПЛА российской группировки войск "Север" заблокировали подвоз боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в группировке. РИА Новости, 23.03.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081255_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_163bbfa0955d8f6cb7bbe604396b1a72.jpg
https://ria.ru/20260323/spetsoperatsiya-2082309056.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077081255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4899ff6c9a9086143a5fd2dd974ce6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА российской группировки войск "Север" заблокировали подвоз боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Север" точными попаданиями в уязвимые места уничтожили наземные робототехнические комплексы, с помощью которых противник попытался осуществить доставку боеприпасов на передовые позиции", - рассказали в группировке.
Уточняется, что после уничтожения российскими бойцами роботов ВСУ
попытались подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы группировки засекли движение и уничтожили технику на подъездах к позициям.
"Действия ударных БПЛА группировки войск "Север" сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств и боеприпасов ВСУ на сумском направлении, что позволяет нашим военнослужащим занимать все более выгодные позиции, продвигаться все дальше и продолжать расширять буферную зону в Сумской области", - пояснили в группировке.