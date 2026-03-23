ВСУ остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области

"Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Север" точными попаданиями в уязвимые места уничтожили наземные робототехнические комплексы, с помощью которых противник попытался осуществить доставку боеприпасов на передовые позиции", - рассказали в группировке.

"Действия ударных БПЛА группировки войск "Север" сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств и боеприпасов ВСУ на сумском направлении, что позволяет нашим военнослужащим занимать все более выгодные позиции, продвигаться все дальше и продолжать расширять буферную зону в Сумской области", - пояснили в группировке.