Врач назвал главные ошибки родителей при лечении инфекций у детей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Самолечение антибиотиками и сбивание температуры при любом ее повышении стали самыми частыми ошибками родителей при инфекционных заболеваниях у детей, рассказал РИА Новости заведующий педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр Артем Николенко.

"Ошибка номер один - самостоятельно начинать лечение антибиотиками. Важно понимать: в большинстве случаев у детей речь идет именно о вирусных инфекциях, при которых антибиотики не работают", - сказал Николенко.

Врач уточнил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию устойчивости бактерий, нарушению микрофлоры кишечника, аллергическим реакциям, "смазыванию" клинической картины и затруднению диагностики.

"Ошибка номер два - сбивать температуру при любом ее повышении. На самом деле это защитная реакция организма, которая помогает бороться с инфекцией. Не каждое повышение температуры требует немедленного снижения. Ориентироваться важно не только на цифры, но и на самочувствие ребёнка", - добавил собеседник агентства.

Врач-педиатр отметил, что жаропонижающие препараты необходимы при температуре выше 38–38,5 градусов или плохой переносимости лихорадки.