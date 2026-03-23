Володин запустил опрос об изменении бюрократической нагрузки на учителей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как изменилась бюрократическая нагрузка на учителей.

"В этой связи посчитал правильным узнать: А как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?" - написал председатель Госдумы в публикации.

Политик уточнил, что Рособрнадзор говорит, что объём бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз.

По его словам, также от педагогического сообщества поступают обращения, в которых звучат разные мнения по данному вопросу.

Предлагается три варианта ответа: "Стала больше", "Стала меньше" и "Ничего не изменилось".

В настоящее время лидирует вариант ответа, что ничего не изменилось.