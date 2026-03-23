СМИ: на Украине военкоматы ищут призывников на сайтах знакомств

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинские военкомы притворяются женщинами на сайтах знакомств и мобилизуют жертву на первом "свидании", пишет издание "Страна.ua".
"Они знакомятся с мужчинами <...>, чтобы выманить на встречу и задержать", — говорится в посте.
Публикацию сопровождает видео с признанием сотрудницы ТЦК. Она рассказала, что ее коллеги знакомятся с молодыми парнями, назначают время и место свидания, где потом и мобилизуют. По ее словам, каждый месяц в такую ловушку попадает немало клиентов сервисов знакомств.
Киевский режим сталкивается с острой нехваткой личного состава ВСУ и прибегает к самым грубым методам задержания украинцев. В Сети широко распространены ролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы и избивают, доходит и до убийств. Очевидцы происходящего зачастую пытаются их спасти.