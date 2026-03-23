В ГД рассказали, как добиться перерасчета за воду

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нужно обращаться в Государственную жилищную инспекцию для проведения проверки, если управляющая компания бездействует в вопросе перерасчета за некачественную воду в многоквартирном доме, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"Если управляющая компания бездействует, не реагирует на заявки или отказывается составлять акт, нужно обращаться в контролирующие органы. Первый шаг - Государственная жилищная инспекция. Она проведет проверку и привлечет нарушителей к ответственности", - сказал депутат.

Он добавил, что вторым шагом является обращение в Роспотребнадзор . По его словам, это ведомство уполномочено проверять соблюдение санитарных норм и его заключение станет весомым доказательством.

"Третий - прокуратура. Если меры, принятые жилинспекцией или Роспотребнадзором, вас не устроили, можно обращаться с жалобой на бездействие", - продолжил парламентарий.

И крайняя, по его словам, мера - суд. Панеш уточнил, что иск подается к управляющей или ресурсоснабжающей организации как к исполнителю некачественной услуги.

"Если управляющая компания не признает нарушение и отказывается проводить экспертизу за свой счет, вы можете обратиться в аккредитованную лабораторию самостоятельно", - подчеркнул политик.

Он уточнил, что в этом случае важно, чтобы отбор проб проходил в присутствии представителя управляющей компании (его нужно пригласить письменно).

По его словам, если представитель не явился, пробы отбираются в присутствии соседей, о чем составляется акт.

"После получения заключения лаборатории о несоответствии воды нормативам вы вправе требовать от управляющей компании не только перерасчета, но и возмещения расходов на экспертизу", - добавил депутат.

По его словам, перерасчет платы за некачественную воду производится за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества.