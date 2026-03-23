Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении в республике атомной электростанции.

Ранее Мишустин отмечал, что создание станции станет мощным импульсом для развития сотрудничества в смежных областях - высоких технологиях, а также фундаментальных и прикладных научных исследованиях.