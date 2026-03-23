"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных - РИА Новости, 23.03.2026
Хорошие новости
 
16:27 23.03.2026 (обновлено: 16:33 23.03.2026)
"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных
"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных - РИА Новости, 23.03.2026
"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных
Победительница конкурса "Мисс Россия" Анастасия Венза направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных "Домашний", инициатива призвана... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T16:27:00+03:00
2026-03-23T16:33:00+03:00
общество
бездомные животные
россия
мисс россия
хорошие новости
россия
общество, бездомные животные, россия, мисс россия
Общество, бездомные животные, Россия, Мисс Россия, Хорошие новости
"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных

"Мисс Россия" Анастасия Венза направила выигрыш приюту для бездомных животных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнастасия Венза, завоевавшая титул "Мисс Россия 2025
Анастасия Венза, завоевавшая титул Мисс Россия 2025 - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Анастасия Венза, завоевавшая титул "Мисс Россия 2025. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Россия" Анастасия Венза направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных "Домашний", инициатива призвана напомнить обществу о важности заботы о животных, оставшихся без дома, сообщили в пресс-службе конкурса.
"Победительница конкурса "Мисс Россия" направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных "Домашний", в котором сегодня проживают 1,2 тысячи собак и более сотни кошек. Инициатива призвана не только оказать необходимую помощь, но и привлечь внимание общества к важности заботы о животных, оставшихся без дома", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, инициатива родилась из личного опыта: два года назад семья победительницы приютила Майка - собаку с непростой судьбой. Пес, сменивший несколько хозяев, поначалу с трудом шел на контакт и боялся доверять людям. Однако, со временем он перестал испытывать страх и стал настоящим членом семьи - обрел дом и любовь.
"Собака из приюта требует особого внимания и времени. Мы обратились к кинологу, начали заниматься, и постепенно между нами появился контакт. Сегодня Майк - невероятно жизнерадостный, добрый и любящий пес, который объединяет всю нашу семью", - рассказала Венза.
В пресс-службе отметили, что сумма, пожертвованная на помощь другим животным, которые пока не нашли свой дом, направлена на всё необходимое для ежедневного ухода за питомцами - корм, лекарства, лежанки и игрушки. Так, поддержать приют может каждый даже при отсутствии возможности взять животное домой: оказать финансовую помощь, привезти корм или лекарства, помочь с транспортировкой, а также приехать на прогулки с животными и принять участие в работе волонтеров.
"Внимание, забота и время зачастую не менее важны, чем материальная поддержка - даже краткое общение помогает животным чувствовать себя нужными и любимыми", - заключили в пресс-службе.
Хорошие новостиОбществобездомные животныеРоссияМисс Россия
 
 
