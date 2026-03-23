"Мисс Россия" направила свой выигрыш приюту для бездомных животных

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Россия" Анастасия Венза направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных "Домашний", инициатива призвана напомнить обществу о важности заботы о животных, оставшихся без дома, сообщили в пресс-службе конкурса.

« "Победительница конкурса "Мисс Россия" направила свой выигрыш на поддержку приюта для бездомных животных "Домашний", в котором сегодня проживают 1,2 тысячи собак и более сотни кошек. Инициатива призвана не только оказать необходимую помощь, но и привлечь внимание общества к важности заботы о животных, оставшихся без дома", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, инициатива родилась из личного опыта: два года назад семья победительницы приютила Майка - собаку с непростой судьбой. Пес, сменивший несколько хозяев, поначалу с трудом шел на контакт и боялся доверять людям. Однако, со временем он перестал испытывать страх и стал настоящим членом семьи - обрел дом и любовь.

« "Собака из приюта требует особого внимания и времени. Мы обратились к кинологу, начали заниматься, и постепенно между нами появился контакт. Сегодня Майк - невероятно жизнерадостный, добрый и любящий пес, который объединяет всю нашу семью", - рассказала Венза.

В пресс-службе отметили, что сумма, пожертвованная на помощь другим животным, которые пока не нашли свой дом, направлена на всё необходимое для ежедневного ухода за питомцами - корм, лекарства, лежанки и игрушки. Так, поддержать приют может каждый даже при отсутствии возможности взять животное домой: оказать финансовую помощь, привезти корм или лекарства, помочь с транспортировкой, а также приехать на прогулки с животными и принять участие в работе волонтеров.