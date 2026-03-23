Умеров обсудил с США вопросы гарантий безопасности

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинская и американская делегации обсудили в Майями вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек, заявил по итогам переговоров секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Во Флориде завершился очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч основное внимание было уделено вопросам надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале

Он утверждает, что стороны добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.

"Мы рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", - добавил он.