Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/umerov-2082325412.html
Умеров обсудил с США вопросы гарантий безопасности
Украинская и американская делегации обсудили в Майями вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек, заявил по итогам переговоров секретарь совета... РИА Новости, 23.03.2026
в мире
рустем умеров
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мирный план сша по украине
владимир зеленский
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e373cb53becbf3b1aa16b1519e6b442f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c48e4730bf3aa4926acc417f44d15c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинская и американская делегации обсудили в Майями вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек, заявил по итогам переговоров секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда в субботу проведет в США двусторонние встречи с американскими коллегами по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых сообщал Зеленский, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Во Флориде завершился очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч основное внимание было уделено вопросам надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что стороны добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.
"Мы рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", - добавил он.
Ранее украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники, сообщал, что Киев на переговорах представит секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а Вашингтон - спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщал украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала