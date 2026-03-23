Умеров обсудил с США вопросы гарантий безопасности

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинская и американская делегации обсудили в Майями вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек, заявил по итогам переговоров секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда в субботу проведет в США двусторонние встречи с американскими коллегами по мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых сообщал Зеленский, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
"Во Флориде завершился очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч основное внимание было уделено вопросам надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека", - сообщил Умеров в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что стороны добились прогресса в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.
"Мы рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", - добавил он.
Ранее украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на осведомленные источники, сообщал, что Киев на переговорах представит секретарь совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а Вашингтон - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.