На Украине ограничат доступ военных к азартным играм

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что готовит совместно с минобороны механизм, который ограничит доступ к азартным играм для военнослужащих ВСУ.
"Ограничиваем доступ военных к азартным играм… Для этого вместе с минобороны готовим механизм, который ограничит участие защитников и защитниц в азартных играх на время военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минцифры.
По данным ведомства, при входе в игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестр военнослужащих. Если ограничение подтверждается, доступ к игре будет блокироваться. При этом организатор азартных игр не будет видеть статус военного, система передаст только факт ограничения.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине.
