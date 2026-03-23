"Вправить мозги". На Украине выступили с требованием по русскому языку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала увеличить штрафы за использование русского языка, пишет "Страна.ua".
"3400-5800 гривен (примерно 6-11 тысяч рублей — прим.ред.) — это не та сумма, которая способна вправить мозги и заставить придерживаться закона", — заявила она.
Ивановская потребовала увеличить штраф за использование русского языка в два-три раза, то есть на сумму до 17 тысяч гривен (более 31 тысячи рублей — прим.ред.).
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.