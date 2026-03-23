В Раде заявили о кризисе государственного управления на Украине

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине наступил кризис государственного управления.

"Давайте честно - это не парламентский кризис. Это кризис государственного управления. Просто Рада здесь стала публичным зеркалом всего процесса, который давно назревал", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, украинское правительство сейчас абсолютно не дееспособно, первый квартал этого года в парламенте провален. Он отметил, что запланированное на этот вторник заседание Рады уже отменили из-за нехватки голосов.

"По состоянию на сейчас, по всем программам, привязанным к деньгам - Ukraine Facility, DPO World Bank, IMF не выполнено и не будет до конца первого квартала 25 пунктов. Это по программам где-то риск потерять 7 миллиардов евро", - отметил Железняк.

По его словам, от Зеленского не было никакой попытки собрать его фракцию "Слуга народа". При этом он убежден, что такая встреча ничего не решит.

"Он (Зеленский – ред.) до сих пор живет в парадигме 2019 года, когда большинство депутатов зашли в Раду исключительно на рейтинге Зеленского, и он считал их просто "зелеными кнопками", которые обязаны ему всем. За семь лет депутаты повзрослели, обрели собственный политический опыт… Депутаты понимают, что в следующий политический проект Зеленского старых "Слуг народа" не возьмут, поэтому не видят никакого политического будущего", - добавил Железняк.