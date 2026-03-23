В Раде заявили о кризисе государственного управления на Украине - РИА Новости, 23.03.2026
13:01 23.03.2026
В Раде заявили о кризисе государственного управления на Украине
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине наступил кризис государственного управления. РИА Новости, 23.03.2026
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине наступил кризис государственного управления.
Депутат Рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев 19 марта заявил, что Украина находится в состоянии политического кризиса, и это тормозит процесс принятия многих решений. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на представителей правящей партии "Слуга народа" сообщило, что Верховная рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются на глазах, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским.
"Давайте честно - это не парламентский кризис. Это кризис государственного управления. Просто Рада здесь стала публичным зеркалом всего процесса, который давно назревал", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское правительство сейчас абсолютно не дееспособно, первый квартал этого года в парламенте провален. Он отметил, что запланированное на этот вторник заседание Рады уже отменили из-за нехватки голосов.
"По состоянию на сейчас, по всем программам, привязанным к деньгам - Ukraine Facility, DPO World Bank, IMF не выполнено и не будет до конца первого квартала 25 пунктов. Это по программам где-то риск потерять 7 миллиардов евро", - отметил Железняк.
По его словам, от Зеленского не было никакой попытки собрать его фракцию "Слуга народа". При этом он убежден, что такая встреча ничего не решит.
"Он (Зеленский – ред.) до сих пор живет в парадигме 2019 года, когда большинство депутатов зашли в Раду исключительно на рейтинге Зеленского, и он считал их просто "зелеными кнопками", которые обязаны ему всем. За семь лет депутаты повзрослели, обрели собственный политический опыт… Депутаты понимают, что в следующий политический проект Зеленского старых "Слуг народа" не возьмут, поэтому не видят никакого политического будущего", - добавил Железняк.
Верховная рада Украины 15-й сессии IX созыва стала самой продолжительной в истории - она работает с 2019 года. Президентские и парламентские выборы не проводятся, при этом в зале часто отсутствует кворум. Прежде ни один украинский парламентский созыв не продлевался до 13-й сессии. Из-за постоянных продлений военного положения и мобилизации на Украине проведения парламентских, президентских и местных выборов не происходит, что создает ситуацию, при которой Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, остается на своей позиции.
