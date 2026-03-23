NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов - РИА Новости, 23.03.2026
15:53 23.03.2026
NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов
NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов - РИА Новости, 23.03.2026
NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов
Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Заполярье окончились провалом, пишет газета New York Times. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T15:53:00+03:00
2026-03-23T15:53:00+03:00
россия
арктика
канада
в мире, россия, арктика, канада, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Арктика, Канада, Николай Корчунов, НАТО
NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

NYT: крупнейшие за 19 лет учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Заполярье окончились провалом, пишет газета New York Times.
По информации издания, полярные учения проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория. Численность переброшенных сюда в середине февраля подразделений составляла порядка 1,3 тысячи человек – крупнейший контингент с 2007 года.
Ледники - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова обвинила Запад в создании угроз в Арктике
18 марта, 16:43
Как утверждает газета, учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.
Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.
О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается.
В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права - миропорядком, основанным на правилах.
Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Эксперт предположил, как решить жилищный вопрос в городах Арктики
14 марта, 08:27
 
