NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Заполярье окончились провалом, пишет газета New York Times

По информации издания, полярные учения проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория . Численность переброшенных сюда в середине февраля подразделений составляла порядка 1,3 тысячи человек – крупнейший контингент с 2007 года.

Как утверждает газета, учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.

Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.

О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается.