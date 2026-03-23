NYT: учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Заполярье окончились провалом, пишет газета New York Times.
По информации издания, полярные учения проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория. Численность переброшенных сюда в середине февраля подразделений составляла порядка 1,3 тысячи человек – крупнейший контингент с 2007 года.
Как утверждает газета, учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.
Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.
О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается.
В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права - миропорядком, основанным на правилах.