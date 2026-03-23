В Черном море начались учения НАТО "Морской щит"

БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Учения НАТО "Морской щит 2026" с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в Учения НАТО "Морской щит 2026" с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции. По данным минобороны, в маневрах, которые пройдут с 23 марта по 3 апреля, примут участие военнослужащие из Румынии и 12 стран-партнеров - Болгарии

"Военно-морские силы Румынии проведут с 23 марта по 3 апреля в зоне своей ответственности, на море и на реке, многонациональные учения "Морской щит 2026", - говорится в документе.

Согласно данным ведомства, в учениях примут участие 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем.

Румыния задействует около 1,5 тысяч военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.

Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства и включают сценарии, адаптированные к текущим вызовам безопасности.

В минобороны отметили, что маневры направлены на повышение взаимодействия союзников и поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО