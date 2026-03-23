В Черном море начались учения НАТО "Морской щит" - РИА Новости, 23.03.2026
10:42 23.03.2026
В Черном море начались учения НАТО "Морской щит"
Учения НАТО "Морской щит 2026" с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии. РИА Новости, 23.03.2026
В Черном море начались учения НАТО "Морской щит"

В Черном море начались учения НАТО "Морской щит 2026" с участием 13 стран

Совместные учения стран НАТО в Черном море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Учения НАТО "Морской щит 2026" с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.
По данным минобороны, в маневрах, которые пройдут с 23 марта по 3 апреля, примут участие военнослужащие из Румынии и 12 стран-партнеров - Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Командование НАТО прибыло на Украину
22 марта, 16:02
"Военно-морские силы Румынии проведут с 23 марта по 3 апреля в зоне своей ответственности, на море и на реке, многонациональные учения "Морской щит 2026", - говорится в документе.
Согласно данным ведомства, в учениях примут участие 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем.
Румыния задействует около 1,5 тысяч военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.
Генсек НАТО Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Рютте высказался о намерениях Зеленского
Вчера, 06:54
Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства и включают сценарии, адаптированные к текущим вызовам безопасности.
В минобороны отметили, что маневры направлены на повышение взаимодействия союзников и поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Испании захотели выйти из НАТО после действий Трампа
19 марта, 05:36
 
