Рабочие приступили к устройству фундамента здания Речного вокзала в Твери

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты подрядной организации приступили к устройству фундамента нового здания Речного вокзала в Твери в рамках создания культурно-исторического кластера "Речной", сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Тверской области по поручению врио губернатора региона Виталия Королева контролирует все этапы реализации проекта.

На сегодняшний день на площадке полностью устроено 478 свай фундамента, их использование обеспечит безопасность здания в связи с близостью к воде. Началось формирование фундаментной плиты у волжского направления, на следующей неделе планируется приступить к формированию центральной части фундаментной плиты и у тверецкого направления. Основа для фундамента выполнена с применением повышающего прочность специального грунта.

Параллельно ведется строительство бетонной подпорной стенки перед зданием для обеспечения устойчивости грунта и защиты от подтопления. Все работы идут в соответствии с графиком. После возведения фундамента начнется строительство стен.

В здании будет создана современная инженерная инфраструктура, сейчас согласовывается необходимая документация. У Речного вокзала будет собственное теплоснабжение – завершено проектирование котельной.

"Работаем без выходных. Дальше планируются работы в две смены. Фундаментная плита устанавливается по новым технологиям. Все меры по обеспечению защиты здания приняты", – рассказал руководитель строительства Александр Мужиченко.

На площадке уже выполнены инженерные и археологические изыскания, историко-культурная экспертиза, на основе архивных документов сформированы границы кластера и проведено зонирование территории.

Кластер "Речной" станет современным многофункциональным культурно-выставочным центром с информационно-туристическим офисом, музеем, рестораном. Запланировано обустройство нескольких выставочных пространств. Частью экспозиций станут архитектурные элементы, сохраненные при разборе старого здания.