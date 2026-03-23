Рейтинг@Mail.ru
Рабочие приступили к устройству фундамента здания Речного вокзала в Твери
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Тверская область
Тверская область
 
16:07 23.03.2026
Рабочие приступили к устройству фундамента здания Речного вокзала в Твери
Специалисты подрядной организации приступили к устройству фундамента нового здания Речного вокзала в Твери в рамках создания культурно-исторического кластера... РИА Новости, 23.03.2026
тверская область
тверь
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082407669_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_d59917e6048669640c8c5b0c253f3788.jpg
https://ria.ru/20260318/tver-2081539091.html
https://ria.ru/20260317/bpla-2081229474.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082407669_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_65b08d796bae1e5ebe13ef104a6244da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочие приступили к устройству фундамента здания Речного вокзала в Твери

Устройство фундамента началось в новом здании Речного вокзала в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиУстройство фундамента здания Речного вокзала в Твери
Устройство фундамента здания Речного вокзала в Твери - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Устройство фундамента здания Речного вокзала в Твери
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты подрядной организации приступили к устройству фундамента нового здания Речного вокзала в Твери в рамках создания культурно-исторического кластера "Речной", сообщает пресс-служба правительства региона.
Правительство Тверской области по поручению врио губернатора региона Виталия Королева контролирует все этапы реализации проекта.
Мост через реку Волга в городе Твери - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Королев предложил включить Тверь в маршрут "Золотое кольцо"
18 марта, 19:57
На сегодняшний день на площадке полностью устроено 478 свай фундамента, их использование обеспечит безопасность здания в связи с близостью к воде. Началось формирование фундаментной плиты у волжского направления, на следующей неделе планируется приступить к формированию центральной части фундаментной плиты и у тверецкого направления. Основа для фундамента выполнена с применением повышающего прочность специального грунта.
Параллельно ведется строительство бетонной подпорной стенки перед зданием для обеспечения устойчивости грунта и защиты от подтопления. Все работы идут в соответствии с графиком. После возведения фундамента начнется строительство стен.
В здании будет создана современная инженерная инфраструктура, сейчас согласовывается необходимая документация. У Речного вокзала будет собственное теплоснабжение – завершено проектирование котельной.
"Работаем без выходных. Дальше планируются работы в две смены. Фундаментная плита устанавливается по новым технологиям. Все меры по обеспечению защиты здания приняты", – рассказал руководитель строительства Александр Мужиченко.
На площадке уже выполнены инженерные и археологические изыскания, историко-культурная экспертиза, на основе архивных документов сформированы границы кластера и проведено зонирование территории.
Кластер "Речной" станет современным многофункциональным культурно-выставочным центром с информационно-туристическим офисом, музеем, рестораном. Запланировано обустройство нескольких выставочных пространств. Частью экспозиций станут архитектурные элементы, сохраненные при разборе старого здания.
Также предусмотрены благоустройство набережной с амфитеатром, озеленение, реконструкция причала.
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА
17 марта, 14:49
 
Тверская областьТверьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала