Источник: в России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов, сообщил источник РИА Новости.

Если в Налоговый кодекс внесут изменения, то соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках даже без проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами.

Помимо этого, изменения предлагается внести в законы о налоговых органах и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, предполагается, что ФНС будет передавать ЦБ сведения:

— об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся ИП;

— о получении физлицами права использовать электронные платежные средства , а также о его прекращении.

При этом ИНН станет обязательным для идентификации клиента. А для упрощенной версии добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.