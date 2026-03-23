Источник: в России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц - РИА Новости, 23.03.2026
Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T19:19:00+03:00
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов, сообщил источник РИА Новости.
Если в Налоговый кодекс внесут изменения, то соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках даже без проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами.
Помимо этого, изменения предлагается внести в законы о налоговых органах и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Так, предполагается, что ФНС
будет передавать ЦБ сведения:
— об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся ИП;
— о получении физлицами права использовать электронные платежные средства, а также о его прекращении.
При этом ИНН станет обязательным для идентификации клиента. А для упрощенной версии добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.
Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и Центральным банком в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики.