ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Ирана к заключению сделки, отметив серьезный настрой иранской стороны на возобновившихся, по его утверждению, переговорах.
Ранее в понедельник Трамп заявил о возобновлении "серьезных" переговоров между Вашингтоном и Тегераном на выходных после трех недель открытого конфликта. Итогом этих контактов, по утверждению Трампа, стала пятидневная пауза в американских бомбардировках Ирана - этот шаг предпринят ради достижения окончательной сделки.
Позже иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник передало, что Иран с самого начала конфликта с США и Израилем получал от ряда посредников послания, на которые был дан четкий ответ, что Тегеран продолжит защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания. Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.