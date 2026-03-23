Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg узнал, почему Трамп отменил дедлайн по Ормузскому проливу - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 23.03.2026 (обновлено: 20:44 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/tramp-2082492046.html
Bloomberg узнал, почему Трамп отменил дедлайн по Ормузскому проливу
Bloomberg узнал, почему Трамп отменил дедлайн по Ормузскому проливу
2026-03-23T20:27:00+03:00
2026-03-23T20:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_174517a9f35b24fec45ee658ad5edfff.jpg
https://ria.ru/20260317/trump-2081253377.html
https://ria.ru/20260323/tramp-2082446528.html
https://ria.ru/20260316/iran-2080868573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078664234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c76eacf516b2bda78c57bff747b4538b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Bloomberg: Трамп отменил дедлайн по Ормузскому проливу из-за рисков для рынков

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил дедлайн для Ирана по разблокировке Ормузского пролива после предупреждений союзников США о катастрофических рисках продолжения конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«
"Решение Дональда Трампа перенести крайний срок разблокировки Ормузского пролива было отчасти направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков, сообщили осведомленные источники; оно последовало за закрытыми предупреждениями со стороны союзников США о том, что война перерастает в катастрофу", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп
"Это нечестно". Трампа возмутил ход Ирана
17 марта, 16:28
Также, как сообщает издание, страны Персидского залива призвали Трампа воздержаться от уничтожения иранской инфраструктуры, чтобы якобы предотвратить крах государственности в Иране и превращения страны в "failed state" (несостоявшееся государство) после завершения конфликта.
При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести переговоры об окончании войны. По его словам, в течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ. Он содержал предостережения относительно тяжелых последствий любого рода атак на критическую иранскую инфраструктуру, а также готовность вооруженных сил Ирана решительно реагировать на такого рода действия.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 23 марта 2026
Трамп высказался об Ормузском проливе
Вчера, 17:23
Позже Fars со ссылкой на еще один осведомленный источник передало, что Иран с самого начала конфликта с США и Израилем получал от ряда посредников послания, на которые был дан четкий ответ, что Тегеран продолжит защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.
Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику
16 марта, 01:40
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала