Bloomberg узнал, почему Трамп отменил дедлайн по Ормузскому проливу

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил дедлайн для Ирана по разблокировке Ормузского пролива после предупреждений союзников США о катастрофических рисках продолжения конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Решение Дональда Трампа перенести крайний срок разблокировки Ормузского пролива было отчасти направлено на успокоение энергетических и финансовых рынков, сообщили осведомленные источники; оно последовало за закрытыми предупреждениями со стороны союзников США о том, что война перерастает в катастрофу", - пишет агентство.
Также, как сообщает издание, страны Персидского залива призвали Трампа воздержаться от уничтожения иранской инфраструктуры, чтобы якобы предотвратить крах государственности в Иране и превращения страны в "failed state" (несостоявшееся государство) после завершения конфликта.
При этом ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести переговоры об окончании войны. По его словам, в течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ. Он содержал предостережения относительно тяжелых последствий любого рода атак на критическую иранскую инфраструктуру, а также готовность вооруженных сил Ирана решительно реагировать на такого рода действия.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Позже Fars со ссылкой на еще один осведомленный источник передало, что Иран с самого начала конфликта с США и Израилем получал от ряда посредников послания, на которые был дан четкий ответ, что Тегеран продолжит защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.
Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.