Трамп заявил, что не является поклонником действий России на Украине

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не является поклонником действий России в украинском конфликте.
«
"Я не являюсь поклонником того, что делает Россия", - сказал Трамп, когда журналисты попросили его сравнить действия США в Иране и России на Украине.
Американский лидер выразил уверенность, что между этими двумя ситуациями есть очень большая разница.
«
"Между ними очень много различий", - заявил он, не объяснив, о каких различиях идет речь.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о желании перевести украинское урегулирование в мирное русло, отмечая, что необходимо устранить первопричин конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на повестке дня - задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.