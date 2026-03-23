19:54 23.03.2026
Трамп отказался отвечать на вопрос об отправке морпехов на Ближний Восток
Трамп отказался отвечать на вопрос об отправке морпехов на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп в понедельник отказался отвечать на вопрос, зачем направил морских пехотинцев из Сан-Диего на Ближний Восток. РИА Новости, 23.03.2026
В мире, США, Ближний Восток, Сан-Диего, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп отказался отвечать, зачем направил морпехов из Сан-Диего на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отказался отвечать на вопрос, зачем направил морских пехотинцев из Сан-Диего на Ближний Восток.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать сообщения об отправке морских пехотинцев из Калифорнии на Ближний Восток и назвать причины такой передислокации.
"Позвольте я спрошу вас: если бы вы были на моем месте, а я спросил бы вас об этом, неужели вы думаете, что я ответил бы на этот сумасшедший вопрос?" - сказал американский лидер.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Кроме того, издание Politico проинформировало, что в минувшую среду более двух тысяч морских пехотинцев отправились в регион с базы в Сан-Диего.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры страны.
