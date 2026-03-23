Трамп отказался отвечать на вопрос об отправке морпехов на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник отказался отвечать на вопрос, зачем направил морских пехотинцев из Сан-Диего на Ближний Восток.

"Позвольте я спрошу вас: если бы вы были на моем месте, а я спросил бы вас об этом, неужели вы думаете, что я ответил бы на этот сумасшедший вопрос?" - сказал американский лидер.