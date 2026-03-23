19:32 23.03.2026 (обновлено: 19:41 23.03.2026)
В Иране призвали Трампа смотреть на небо и ждать новых сюрпризов
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американского лидера Дональда Трампа в ближайшие дни ждут неожиданные повороты событий, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
"Иран запланировал на ближайшие дни новые сюрпризы, реализация которых может привести к очень серьезным последствиям", — говорится в материале.
Источник также посоветовал Трампу следить за тем, что происходит вокруг.
"Трампу следует на время отложить телефон и социальные сети и с этого момента смотреть только на небо, фондовый рынок и цены на нефть", — говорится в публикации.
В понедельник американский президент заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжат в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг, что вел переговоры с Вашингтоном, однако подтвердил, что получал послания через посредников о желании урегулировать конфликт путем диалога.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
