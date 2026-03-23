Никто не хочет становиться верховным лидером Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что никто сейчас не хочет становиться верховным лидером Ирана.

"Никто не хочет быть им. Сейчас никому не нужна эта работа. Никто точно не мечтает стать главой этой конкретной страны, но, возможно, мы сможем решить эту проблему", - сказал он журналистам.