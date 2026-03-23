Никто не хочет становиться верховным лидером Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что никто сейчас не хочет становиться верховным лидером Ирана.
"Никто не хочет быть им. Сейчас никому не нужна эта работа. Никто точно не мечтает стать главой этой конкретной страны, но, возможно, мы сможем решить эту проблему", - сказал он журналистам.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.