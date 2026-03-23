Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Отказ президент США Дональда Трампа от 48-часового ультиматума по поводу энергетических объектов Ирана не повлиял на боевые действия и является пропагандой, сообщили РИА Новости в силовых структурах Ирана.

Ранее Трамп заявил, что США Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, при этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив

"Отход Трампа от планов нанести удары по жизненно важной инфраструктуре является частью его пропагандистской методики в первые часы открытия нефтяного рынка и к каким-либо осязаемым изменениям на поле боя не привел", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никаких изменений в военных планах США против Ирана не было, а противник во время публикации послания Трампа проводил воздушные атаки на различные районы страны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока