Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой - РИА Новости, 23.03.2026
17:33 23.03.2026 (обновлено: 17:36 23.03.2026)
Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой
Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой - РИА Новости, 23.03.2026
Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой
Отказ президент США Дональда Трампа от 48-часового ультиматума по поводу энергетических объектов Ирана не повлиял на боевые действия и является пропагандой,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:33:00+03:00
2026-03-23T17:36:00+03:00
дональд трамп, в мире, иран, сша, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана, министерство обороны сша
Дональд Трамп, В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США
Источник назвал слова Трампа о продлении ультиматума Ирану пропагандой

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Отказ президент США Дональда Трампа от 48-часового ультиматума по поводу энергетических объектов Ирана не повлиял на боевые действия и является пропагандой, сообщили РИА Новости в силовых структурах Ирана.
Ранее Трамп заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, при этом 22 марта он обещал нанести удары в течение 48 часов, если Иран не откроет Ормузский пролив.
"Отход Трампа от планов нанести удары по жизненно важной инфраструктуре является частью его пропагандистской методики в первые часы открытия нефтяного рынка и к каким-либо осязаемым изменениям на поле боя не привел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, никаких изменений в военных планах США против Ирана не было, а противник во время публикации послания Трампа проводил воздушные атаки на различные районы страны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Дональд ТрампВ миреИранСШАОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство обороны США
 
 
