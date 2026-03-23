Трамп озвучил возможный вариант сотрудничества с Ираном в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что проход судов через Ормузский пролив будет совместно контролироваться США и Ираном в случае достижения сделки между странами на фоне продолжающейся эскалации.
"Он (Ормузский пролив – ред.) будет под совместным контролем. Может быть, только моим, а может - моим и аятоллы (Ирана – ред.) - кто бы там ни был этим следующим аятоллой", - сказал Трамп журналистам.
Ранее в понедельник Трамп заявил о возобновлении "серьезных" переговоров между Вашингтоном и Тегераном на выходных после трех недель открытого конфликта. Итогом этих контактов, по утверждению Трампа, стала пятидневная пауза в американских бомбардировках Ирана - этот шаг предпринят ради достижения окончательной сделки.
Позже иранское агентство Fars со ссылкой на еще один осведомленный источник передало, что Иран с самого начала конфликта с США и Израилем получал от ряда посредников послания, на которые был дан четкий ответ, что Тегеран продолжит защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания. Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.