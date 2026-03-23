16:46 23.03.2026 (обновлено: 18:17 23.03.2026)
США не ведут переговоры с Хаменеи, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что Вашингтон не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. РИА Новости, 23.03.2026
США не ведут переговоры с Хаменеи, заявил Трамп

Трамп: США не ведут переговоры с Хаменеи

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, что Вашингтон не ведет переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
"Нет, не с верховным лидером... Мы ничего от него не слышали", - сказал он журналистам.
Трамп добавил, что США находятся в контакте с человеком, который, по его мнению, "пользуется наибольшим уважением" в Иране.
Он также отметил, что в вопросе взаимодействия с верховным лидером страны "все немного сложнее".
"Мы уничтожили всех (в иранском руководстве - ред.). Мы не знаем, жив ли он (Моджтаба Хаменеи - ред.)", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
