Трамп отложил удары по иранским электростанциям
Президент США Дональд Трамп утверждает, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T14:10:00+03:00
Трамп отложил удары по иранским электростанциям на пять дней
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
"Я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней", — написал он в своей соцсети Truth Social
По его словам, за последние два дня стороны провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, причем инициатором якобы выступил именно Тегеран. В то же время источник иранского агентства Fars отрицает, что контакты имели место, в том числе через посредников.
Как заявил глава Белого дома, обсуждения касаются, в частности, отказа исламской республики от обогащения урана, при этом они не ведутся с ее верховным лидером Моджтабой Хаменеи. Ожидается, что диалог продолжится в течение недели, а новый раунд пройдет в понедельник по телефону. Трамп
рассчитывает, что в случае успеха конфликт будет урегулирован.
Как заявил РИА Новости источник в иранских силовых структурах, республика собирается обороняться от агрессии США и Израиля, пока не получит репарации и гарантии неповторения агрессии. В Ормузском проливе при этом планируется сформировать новый правовой режим.
Накануне американский лидер выдвинул ИРИ ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
Иран, в свою очередь, напомнил, что согласование прохода по этому коридору возможно только для невраждебных государств. В республике пригрозили ответными ударами по всем компаниям на Ближнем Востоке
, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.