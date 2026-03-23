МИД КНР не стал комментировать инцидент на встрече Трампа и Такаити
В Китае обратили внимание на упоминание президентом США Дональдом Трампом нападения японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, заявил... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T12:09:00+03:00
ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. В Китае обратили внимание на упоминание президентом США Дональдом Трампом нападения японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, не став при этом комментировать инцидент.
Ранее американская газета New York Times писала, многие японские политики и ученые были в ужасе после того, как президент США Дональд Трамп
упомянул нападение японцев на Перл-Харбор
на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити
. Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон
не предупредил союзников о планах атаковать Иран
, вспомнил об "эффекте неожиданности" при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
"Мы обратили внимание на мнения некоторых японских экспертов в СМИ и общественности относительно визита Такаити в США, включая ее реакцию на прямое упоминание о нападении Японии на Перл-Харбор", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать негативную реакцию части японской общественности на поведение японского премьера во время визита в США.
"Мы не будем комментировать различные критические замечания японских пользователей сети по поводу этого визита", - добавил Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что развитие двусторонних отношений между США и Японией должно способствовать региональному миру и стабильности и не должно быть направлено против третьих сторон или наносить вред интересам других стран.
По данным New York Times, многие посчитали неуместным возвращение к "болезненной главе Второй мировой войны", другие разгневались на Такаити, отметив, что ей не стоило молчать. Помимо этого некоторые выразили обеспокоенность тем, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.
Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.