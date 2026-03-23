© REUTERS / Evelyn Hockstein Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Вашингтоне. 20 марта 2026

МИД КНР не стал комментировать инцидент на встрече Трампа и Такаити

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. В Китае обратили внимание на упоминание президентом США Дональдом Трампом нападения японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, не став при этом комментировать инцидент.

"Мы обратили внимание на мнения некоторых японских экспертов в СМИ и общественности относительно визита Такаити в США, включая ее реакцию на прямое упоминание о нападении Японии на Перл-Харбор", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать негативную реакцию части японской общественности на поведение японского премьера во время визита в США.

"Мы не будем комментировать различные критические замечания японских пользователей сети по поводу этого визита", - добавил Линь Цзянь.

Дипломат отметил, что развитие двусторонних отношений между США и Японией должно способствовать региональному миру и стабильности и не должно быть направлено против третьих сторон или наносить вред интересам других стран.

По данным New York Times, многие посчитали неуместным возвращение к "болезненной главе Второй мировой войны", другие разгневались на Такаити, отметив, что ей не стоило молчать. Помимо этого некоторые выразили обеспокоенность тем, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.