"Это будет преступлением". В США пришли в ярость от решения Трампа по Ирану

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершит военное преступление, если атакует иранские энергообъекты, заявил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.
"У Трампа нет плана по возобновлению работы Ормузского пролива, поэтому он угрожает атаковать гражданские электростанции Ирана. Это нападение на мирное население. <…> Это будет военным преступлением. Нужно положить этому конец", — написал он в соцсети X.
В воскресенье ночью Трамп пригрозил, что если Иран не откроет морской проход из Персидского залива в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции. В свою очередь, Тегеран заявил, что нанесет ущерб в разы больше, если Вашингтон и Тель-Авив атакуют его жизненно важную инфраструктуру.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.