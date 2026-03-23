В Киеве забили тревогу из-за ультиматума Трампа Зеленскому

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского вернуть Донбасс в рамках мирного соглашения по Украине, чтобы снять санкции с России, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Зеленскому там, в Штатах, точно поставлен ультиматум. <…> Но гарантий (безопасности. — Прим. ред.) никаких нет. Им (США. — Прим. ред.) надо получить карт-бланш <…>, чтобы снять все санкции (с России. — Прим. ред.)", — предупредил он.

По мнению эксперта, на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке американская администрация полностью утратила интерес к Украине . Это значит, пояснил политолог, что главе киевского режима необходимо договариваться напрямую с президентом России Владимиром Путиным или уходить в отставку.

"Зеленский в панике. Он не может понять, как же так", — резюмировал Соскин.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".

В субботу украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева Вашингтона , но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.