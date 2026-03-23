Пасынок Намина перед приговором попросил прощения у музыканта

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 мар - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко перед приговором по делу о двойном убийстве попросил прощения у артиста и близких, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

"Единственное что я могу и хочу сказать – я полностью раскаиваюсь, понимаю, что мой поступок не имеет оправдания. Всё же я хочу попросить прощения, сказать искреннее раскаяние своей маме. Мама, прости меня, пожалуйста… Я хочу попросить прощения у Анастаса Алексеевича, хотя и не рассчитываю, что он меня простит. Я за этот поступок должен ответить, отвечу за него… Я искренне люблю бабушку и (брата - ред.) Артема", - заявил Ткаченко на стадии последнего слова.

В какой-то момент, извиняясь, обвиняемый встал на колени в "аквариуме" суда.

Сегодня прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить Ткаченко к 20 годам колонии строгого режима. Защита фигуранта, в свою очередь, указывала, что обвиняемый имеет проблемы с ментальным здоровьем, в течение жизни он предпринимал попытки покончить с собой, во время убийства находился в "ненормальном" состоянии, в состоянии аффекта. После убийства Ткаченко катался по полу и произносил странные вещи, говорил такие слова, как "дьявол" и "аборт", отмечал адвокат, также подчеркивая, что отношения с отчимом у него не сложились.

Похожую позицию выразила и мать Ткаченко.

"Если бы земля сейчас передо мной разверзлась, я бы была потрясена меньше, чем в тот день… Я виновата, потому что связала жизнь с очень жестоким человеком. У Ромы психика хрупкая, у него есть проблемы, они усугубились. Поверьте, причины были", - заявила она.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Ткаченко обвинили в убийстве двух лиц, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщали в СК , он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по этому уголовному делу.