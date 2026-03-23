Москвичей на выходных ждет майское тепло - РИА Новости, 23.03.2026
10:18 23.03.2026
Москвичей на выходных ждет майское тепло
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москвичей на выходных ждет майское тепло, воздух может прогреться до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю апрельское тепло, которое царит в Центральной России уже почти две недели, причем с признаками фенологической и автомобильной весны, к концу недели будет постепенно перерождаться в рекордное тепло, а все благодаря господству погожего антициклона с характерной для него погодой "миллион на миллион", - рассказал агентству Тишковец.
В Москве в ближайшее время, как только Солнце будет садиться за горизонт, тепло будет уходить, и по ночам показания минимальных термометров будут опускаться до минус трех - плюс двух градусов, а лужи, прогретые за день, снова будут схватываться тонкой пленкой льда, отметил синоптик.
"В дневные часы, когда Солнце будет стремиться к зениту, москвичи будут наслаждаться аномальным теплом: термометры покажут плюс 12 - плюс 15 градусов, а в выходные приземный воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18 градусов, что близко к рекорду 2020 году, когда было плюс 17,4 градуса", - уточнил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что такая температура соответствует климатическим показателям начала мая.
