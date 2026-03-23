Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона

Telegram оштрафовали на 10,5 миллиона рублей за экстремистский контент

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 10,5 миллионов рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ

"Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по первому протоколу по части 4 статьи 13.41

Он был составлен за неудаление запрещенной информации об экстремистской деятельности.

По второму протоколу по части 2 статьи 13.41 компания признана виновной в неудалении информации об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношений и порнографии и оштрафована на 3,5 миллиона рублей.