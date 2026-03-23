Новая инфраструктура для автотуристов появилась на М-7 в Татарстане

КАЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Новые домики для туристов появились в придорожном гостиничном комплексе на трассе М-7 "Волга" в Татарстане в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", сообщает госкомитет республики по туризму.

"Благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство" в Тукаевском районе Татарстана открылись шесть новых уютных домиков. Получатели субсидии 2025 года приступили к активной фазе реализации проектов. Одним из первых результатов стало обновление инфраструктуры придорожного гостиничного комплекса "Автодвор-Кузкей", расположенного на федеральной трассе М-7 "Волга" по маршруту Москва - Уфа", - говорится в сообщении.

Благодаря средствам нацпроекта "Туризм и гостеприимство" был расширен номерной фонд: для больших компаний до 15 человек предусмотрены номера "Люкс" с просторной комнатой отдыха и отдельный гостевой дом с баней, для групп до шести человек - номера "Стандарт", а для путешествующих пар созданы компактные домики на двоих с индивидуальным отоплением. В одном из домов обустроена инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все новые домики расположены на охраняемой и освещенной территории. Для каждого гостя предусмотрено отдельное парковочное место. Гостям комплекса доступно кафе, где представлена домашняя, восточная, европейская и традиционная татарская кухня, включая продукцию "халяль".

Рядом с комплексом работают автозаправка, автосервис и магазин автозапчастей. Это позволяет путешественникам решить все технические вопросы, не покидая пределов безопасной зоны отдыха.

По данным госкомтуризма Татарстана, с 2021 по 2024 год в республике было реализовано 175 туристических проектов на общую сумму почти 2 миллиарда рублей, из которых более 1,5 миллиарда рублей составило федеральное финансирование, 445,9 миллиона рублей - средства республиканского бюджета. Эти инвестиции позволили создать новые средства размещения, в том числе загородные, закупить современное туристическое оборудование, обустроить пляжи и адаптировать инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья.