В Таиланде нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане
В таиландской провинции Районг нашли тело россиянина, в кармане которого обнаружили предсмертную записку с паролем от сейфа с деньгами и инструкциями, как... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T14:53:00+03:00
2026-03-23T15:14:00+03:00
БАНГКОК, 23 мар - РИА Новости. В таиландской провинции Районг нашли тело россиянина, в кармане которого обнаружили предсмертную записку с паролем от сейфа с деньгами и инструкциями, как поступить с ним, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
"Россиянин 1984 года рождения Вадим Ли погиб <...> неподалеку от города Районг, центра одноименной провинции. <...> Спасатели нашли у него в кармане странную предсмертную записку на русском языке", - рассказала агентству волонтер.
Она добавила, что, по словам друзей, Вадим был добрым и позитивным парнем, не употреблявшим наркотики, и был любителем игры в шахматы и нарды.
По словам волонтера, в обнаруженной в кармане россиянина записке было написано следующее:
"Если вы нашли мое тело, приношу свои извинения за неудобства. В сейфе лежат 200 долларов и 10 000 бат. Лагуна Бич ресорт 2 - 734. Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом чистом и по возможности святом месте. Всех люблю и обнимаю. Ли Вадим Юрьевич, 31.08.1984 года. И подпись", - процитировала она.