В Таиланде нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане

БАНГКОК, 23 мар - РИА Новости. В таиландской провинции Районг нашли тело россиянина, в кармане которого обнаружили предсмертную записку с паролем от сейфа с деньгами и инструкциями, как поступить с ним, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

"Россиянин 1984 года рождения Вадим Ли погиб <...> неподалеку от города Районг, центра одноименной провинции. <...> Спасатели нашли у него в кармане странную предсмертную записку на русском языке", - рассказала агентству волонтер.

Она добавила, что, по словам друзей, Вадим был добрым и позитивным парнем, не употреблявшим наркотики, и был любителем игры в шахматы и нарды.

По словам волонтера, в обнаруженной в кармане россиянина записке было написано следующее: