Командир взвода ВС России в ходе СВО разминировал десять украинских СВУ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Командир инженерно-саперного взвода российских Вооружённых Сил капитан Дмитрий Иванов в ходе выполнения боевой задачи в ходе СВО разминировал 10 самодельных взрывных устройств, с помощью которых ВСУ пытались не допустить прохода к пункту управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.