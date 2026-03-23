Суд по делу экс-губернатора Курской области перенесли

КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу о взятках, где должен был давать свидетельские показания экс-губернатор Алексей Смирнов перенесли в связи с отсутствием у него второго защитника, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

"Рассмотреть ходатайство об отложении допроса... Смирнова в виду того, что последний желает воспользоваться своим правом давать показания в присутствии адвоката... Суд постановил ходатайство Смирнова удовлетворить... Предоставить присутствие защитника", - заявил судья в ходе заседания.

По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.