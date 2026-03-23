Суд по делу экс-губернатора Курской области перенесли
2026-03-23T16:44:00+03:00
КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу о взятках, где должен был давать свидетельские показания экс-губернатор Алексей Смирнов перенесли в связи с отсутствием у него второго защитника, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
В понедельник, 23 марта, Смирнов
был доставлен в Ленинский районный суд города Курска
для дачи показаний. В ходе заседания Смирнов ходатайствовал об обеспечении явки второго защитника.
«
"Рассмотреть ходатайство об отложении допроса... Смирнова в виду того, что последний желает воспользоваться своим правом давать показания в присутствии адвоката... Суд постановил ходатайство Смирнова удовлетворить... Предоставить присутствие защитника", - заявил судья в ходе заседания.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова
, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.